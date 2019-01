Vijf bestuurders onder invloed bij diverse controles Mathias Mariën

19 januari 2019

10u26 0 Diksmuide De politiezone Polder heeft vrijdagnacht op verschillende plaatsen alcoholcontroles gehouden.

“Bij de diverse tussenkomsten van onze interventiedienst werden in totaal vijf bestuurders betrapt op het rijden onder invloed”, laat de politie weten. “Twee bestuurders hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Een derde bestuurder was niet in het bezit van zijn rijbewijs en zijn voertuig werd geïmmobiliseerd met een wielklem. Deze drie bestuurders zullen zich voor de politierechter moeten verantwoorden. Twee andere bestuurders kregen een voorstel tot onmiddellijke inning voor een bedrag van 179 euro.” De politie laat tevens weten dat er op regelmatige tijdstippen controles worden uitgevoerd in de zone.