Vier keer kat van ex gestolen: acht maanden cel 26 juni 2018

02u42 0

Een bedrijfsleider uit Diksmuide heeft acht maanden cel met uitstel en 800 euro boete gekregen omdat hij zijn vriendin lange tijd belaagde en meermaals bij haar inbrak. C.D. stal daarbij naast enkele spullen ook telkens de kat van de vrouw. Hij ontvoerde het beest dan voor enkele dagen en gaf het pas terug als zij met hem wilde praten. De man heeft al lange tijd een knipperlichtrelatie met het slachtoffer, een vrouw uit Herent, die al meermaals een punt achter de relatie zette, maar hem telkens een nieuwe kans gaf. "Onze relatie verloopt met ups-and-downs, maar momenteel zijn we weer samen en laat ik me begeleiden", sprak de man. "We hebben wel grote meningsverschillen over de opvoeding van mijn zoon. Daarom wonen we nu niet meer samen, om onze relatie een kans te geven." (JHM)