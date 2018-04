Vier gewonden bij ongeval 18 april 2018

02u43 1

Bij een verkeersongeval in de Kaaskerkestraat in Oostkerke nabij Diksmuide vielen gisteren vier gewonden.





Rond 16.30 uur stopte een personenwagen met daarin drie inzittenden uit Heule ter hoogte van restaurant Lettenburg aan het zebrapad om enkele voetgangers over te laten. Een achteropkomende chauffeur van een bestelwagen merkte dat te laat op en er volgde een botsing. Alle vier de betrokkenen werden met lichte verwondingen in ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De auto's werden getakeld. (JHM)