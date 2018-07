Vier Belgische WO I-soldaten eervol begraven 02 juli 2018

02u35 4 Diksmuide Het War Heritage Institute en Toerisme De Panne hebben gisteren een ingetogen plechtigheid gehouden op de militaire begraafplaats van De Panne, die net een eeuw bestaat. Vier WO I-soldaten zijn er eervol begraven.

Onder meer de lichamen van Petrus Pintens uit Hoboken en Luikenaars Gerard Dethier en Felix Jacquet kregen er een laatste rustplaats. De drie werden twee jaar geleden tijdens graafwerken in Diksmuide gevonden. Voor het eerst werd DNA-onderzoek georganiseerd met nabestaanden. Er was een overeenkomst waardoor identificatie mogelijk was. Een vierde onbekende Belgische soldaat, die in datzelfde jaar in Kaaskerke werd gevonden, is gisteren mee begraven.





Last Post

De plechtigheid startte 's morgens bij de Dodengang in Diksmuide waar de vier kisten in een oude ambulance uit WO I werden ingeladen. Op de Grote Markt in Veurne klonk de Last Post toen het gezelschap er halt hield. In De Panne tot slot werd anderhalf uur lang hulde gebracht in het bijzijn van de nabestaanden. Lydia Kiel (71) uit Beveren-Waas is de kleindochter van een nicht van Petrus Pintens. "Ik kende zijn verhaal niet en was verrast toen mijn DNA overeenstemde met dat van hem. Het is een mooi eerbetoon dat we zeker zullen koesteren. Het onderzoek is nauwkeurig gebeurd. Toen ze de kist uit de ambulance haalden, moest ik even slikken." De vier kisten werden naast elkaar begraven. Nu liggen er op de militaire begraafplaats in De Panne 3.370 Belgische slachtoffers. (GUS)