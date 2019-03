Vier afwezige bijzitters moeten plots tot 900 euro ophoesten: “Ik had gewoon geen goesting om te gaan” JHM

01 maart 2019

11u31 0 Diksmuide De strafrechter in Veurne heeft vier bijzitters veroordeeld die opgeroepen waren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober maar hun kat stuurden. Ze werden veroordeeld tot 600 euro boete, al dan niet met uitstel. Daarbovenop komen zeker nog 300 euro aan gerechtskosten, zodat hun afwezigheid met 900 euro duur betaald wordt.

Het gaat om drie 27-jarige mannen uit Diksmuide en een 42-jarige man uit Koksijde. Zij daagden respectievelijk niet op in de kiesbureaus van Diksmuide en Koksijde. Drie van hen gaven daarvoor nooit een reden op. Ze reageerden niet toen ze de dag zelf gebeld werden, ze betaalden nadien hun minnelijke schikking niet en ze wilden niet verhoord worden door de politie. Die drie daagden uiteindelijk ook niet op bij de strafrechter in Veurne. Dus kregen zij allen een effectieve boete van 600 euro, die verhoogd wordt met de verschillende gerechtskosten. Zij zullen dus om en bij de 900 euro moeten ophoesten. “Ik denk dat ze daarmee wel hun lesje zullen geleerd hebben en de volgende keer wel zullen opdagen om hun burgerplicht te vervullen”, sprak de rechter. Slechts een man, de 27-jarige M.H. uit Diksmuide kwam wél nog een uitleg geven bij de rechter. En daarin was hij erg eerlijk: “Goh, ik had gewoon geen goesting om te gaan”, sprak hij laconiek. Hij krijgt ook 600 euro boete, maar dan de helft met uitstel.