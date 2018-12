VIDEO. Postbode belandt in water: alle kranten vernield Jelle Houwen

21 december 2018

09u28 0 Diksmuide In de Leerlooierijstraat op het industrieterrein van Kaaskerke is een postauto vrijdagochtend in het water van de diepe, brede kanalen beland.

De postbode had zich rond 6.45 uur misrekend en reed pardoes het water in. Omdat de man met open raam rondreed kon hij zelf de wagen snel verlaten vooraleer die begon te zinken. De man kwam er met enkele schrammen maar vooral met een nat pak vanaf. De inhoud van de postwagen kreeg het zwaarder te verduren. Omdat de postauto volledig onderging is de volledige inhoud van de laadruimte onder water gegaan. De inhoud, blijkbaar voornamelijk kranten, zijn daardoor volledig vernield. De takelwagen die ter plaatse ging riep samen met de politie de hulp in van duikers om riemen onder de auto te bevestigen en die zo op het droge te hijsen. Het is niet duidelijk of de wagen zelf ook vernield is.