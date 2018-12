VIDEO. Postauto belandt in water: alle kranten naar de vaantjes Jelle Houwen

21 december 2018

09u28 13 Diksmuide Aan de Leerlooierijstraat op het industrieterrein van Kaaskerke is een postauto vrijdagochtend in het water van de diepe, brede kanalen beland.

De postbode had zich rond 6.45 uur misrekend en reed pardoes het water in. Omdat de man met open raam rondreed, kon hij zelf uit de wagen klimmen vooraleer het voertuig begon te zinken. De man hield er alleen een nat pak aan over. Omdat de postauto volledig onder water ging, was de volledige inhoud van de laadruimte naar de vaantjes. Geen krant kon gered worden. Er kwamen duikers aan te pas om riemen onder de postauto te bevestigen zodat de takelwagen het voertuig uit het water kon halen.