VIDEO. Arbeider uit Wetteren maakt dodelijke val van 12 meter tijdens werken in Diksmuide Jelle Houwen Siebe De Voogt & Didier Verbaere

19 maart 2019

14u54 214 Diksmuide De 24-jarige Coban C. uit Wetteren is gisteren overleden bij een arbeidsongeval in Diksmuide. Twee arbeiders maakten tijdens afbraakwerken een val van 12 meter nadat ze geraakt werden door de brokstukken van een instortend gewelf. Astrit B. (44) is zwaargewond. Ze waren op dat moment allebei aan de slag voor afbraakbedrijf ARGV uit Melle.

Het tragische ongeval vond rond 14 uur plaats. In de Stovestraat kwam bij afbraakwerken aan de oude schoenwinkel AWA de bovenste betonlaag op het dak van de winkel naar beneden. Ook een deel van de voorste gevel stortte in. Twee arbeiders zaten zo’n 12 meter hoog in een bakje op een hoogtewerker te werken en werden geraakt door de brokstukken. De kraanbak kraakte af en beide mannen maakten een enorme smak.

Op container gevallen

De 24-jarige Coban C., een man van Turkse afkomst die in Wetteren woont en die in Diksmuide via een interimcontract aan de slag was voor afbraakbedrijf ARGV uit Melle, kwam erg ongelukkig neer. Hij viel op de rand van een container. Daarna kreeg hij het enorme betonnen gewelf op zich. De man overleed ter plaatse. Zijn collega, de 44-jarige Astrit B., een man van Albanese afkomst die ook voor ARGV werkt, kwam in de container met stenen terecht en kreeg enkel kleinere brokstukken op zich. De man werd door de brandweer uit de container bevrijd. Hij raakte zwaargewond en werd naar de mugheli gebracht, die intussen op de Markt van Diksmuide was geland. De man werd daarna overgevlogen naar het AZ Sint-Jan in Brugge.

De omgeving van C. reageerde heel aangeslagen op het verlies. “Coban was een sociale en lieve gast. Hij stond altijd klaar voor zijn vrienden en had een hart van goud. Hij zal enorm gemist worden”, zegt Kyra De Prest, een vriendin van het slachtoffer.

En ook bij voetbalploeg KVVE Massemen zal Coban gemist worden. “Je was er altijd voor onze U11-ploeg”, klinkt het. “De keeper opwarmen, onze jongens aanmoedigen tijdens trainingen én wedstrijden,... En nu dit. Het is gewoon niet eerlijk. We weten dat je onze ploeg zal blijven aanmoedigen daar boven...”

Situatie bevriezen

Na het ongeval werd de smalle straat volledig afgesloten. «We verwittigden meteen het parket en het arbeidsauditoraat», zegt commissaris Wim Merlevede van politiezone Polder. «Onze opdracht was om de situatie te bevriezen. Zo kan de inspectiedienst voor welzijn op het werk controleren of alles gebeurde volgens de regels. Onze bekommernis ging daarna uit naar het op de hoogte brengen van de families.»

Volgens de eerste bevindingen droegen de twee mannen een helm. De hoogtewerker zelf was ook nagelnieuw. Er wordt nog onderzocht of de twee mannen in de kraanbak zelf beveiligd waren. Tot slot wordt er ook gekeken naar de werken die de mannen precies uitvoerden. Ze waren in de hoogtewerker wellicht aan de slag met een boorhamer om de gevelstenen te verwijderen toen het plots fout liep. Hoe het komt dat het bovenste gewelf, een soort luifel die over het dak wat uitstak, het opeens begaf, is niet duidelijk.

Na het incident besliste de brandweer dat de gevel niet veilig genoeg meer was. Temeer omdat de smalle straat overdag veel wordt gebruikt door fietsende scholieren die naar de fietsenstalling van het vlakbij gelegen Sint-Aloysiuscollege rijden, werd beslist om eerst alle gevelstenen af te breken vooraleer de straat weer kan vrijgegeven worden.