Verkeerssituatie Grote Markt verdeelt gemeenteraad 28 november 2018

02u24 0 Diksmuide Sinds de Grote Markt is heraangelegd, geldt een verbod om vanop de Markt links af te slaan richting Beerst, Keiem en Leke. Op de gemeenteraad waren de meningen daarover verdeeld.

Mieke Vanrobaeys (nu Onafhankelijk, vanaf januari N-VA) en raadslid Eric De Keyser (sp.a-open) pleitten voor de afschaffing. Vooral het standpunt van De Keyser was opmerkelijk, want hij is de partijgenoot van mobiliteitsschepen Kurt Vanlerberghe. Sp.a-open zetelt vanaf januari wel in de oppositie. Vanrobaeys en De Keyser meenden dat de file bij het kruispunt Stragier zou verminderen bij een afschaffing. N-VA steunde Vanrobaeys en De Keyser daarin. Oppositiepartij Idee Diksmuide, die straks in de meerderheid zit, bevond zich in een moeilijkere positie. Geert Debaillie steunde de afschaffing, terwijl Jan Van Acker eerst onderzoek wil. Het resultaat van de discussie? De verkeerscommissie buigt er zich nu vrijdag over. (GUS)