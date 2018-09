Verkeersmaatregelen bij begin schooljaar 03 september 2018

Bij het begin van het nieuwe schooljaar stelt Diksmuide een paar veranderingen voor op het vlak van mobiliteit. De Oostvesten is terug bereikbaar in beide richtingen omdat de heraanleg van de Stationsstraat afgerond is.





Stilstaan verboden

Bij het station is stilstaan of parkeren verboden bij de bussen. In de schoolomgeving houd je het best rekening met de kiss & ride-zone in de De Breyne Peellaertstraat als je de kinderen naar het Sint-Niklaasinstituut brengt. Zo vermindert het verkeer in de Kiekenstraat. De Kwadestraat wordt een schoolstraat. Tussen 8 en 8.30 uur mogen er geen auto's in de straat.





