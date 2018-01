Verdachte stuurt kat naar raadkamer en blijft in cel zitten 02u35 0

De 50-jarige William D.B. moet twee maanden langer in de cel blijven als verdachte voor de moord op zijn vrouw Isabelle Deschodt op 18 juli vorig jaar in de Stationsstraat in Diksmuide. Dat heeft de raadkamer in Veurne gisteren beslist. Opvallend is dat de moordverdachte niet eens nog de moeite nam om zelf naar de raadkamer te komen. Sterker nog: de uitgeweken Dilbekenaar nam recent een nieuwe advocaat uit het Brusselse in de arm en ook die vond het niet eens de moeite om naar Veurne af te zakken. Bij gebrek aan een beklaagde én een advocaat verlengde de raadkamer zijn aanhouding dan maar. De versie van D.B., dat hij per ongeluk zijn vrouw neerschoot toen hij prutste met een antiek Liégeois-geweertje, lijkt niemand meer te geloven. De man werd immers al verschillende keren betrapt op leugens. Zo verklaarde hij eerst dat zijn vrouw aangevallen was in het stadspark. En uit de reconstructie bleek al dat hij loog over hoe de feiten zich 'per ongeluk' afspeelden. (JHM)