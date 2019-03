Veertiger voor rechter omdat hij ex in anderhalve maand tijd met 1.500 sms’jes bestookt Bart Boterman

26 maart 2019

18u15 0 Diksmuide Een 45-jarige Diksmuideling kijkt aan tegen een celstraf van 18 maanden voor het belagen van zijn ex. Hij stuurde haar liefst 1.500 sms’jes in anderhalve maand tijd.

De man was 22 jaar samen en 14 jaar gehuwd met de vrouw. Een aanhoudende en uit de hand gelopen burenruzie, zo bleek op het proces, zorgde ervoor dat de relatie in juli vorig jaar op de klippen liep. De man en de vrouw hadden blijkbaar een andere kijk op de aanpak van de burenruzie en het zorgde voor zware intrafamiliale problemen. Over de burenruzie volgt overigens nog een rechtszaak.

“De man kon niet verkroppen dat de relatie op de klippen liep. Dagelijks stuurde hij tientallen sms’jes. Op 22 augustus vorig jaar waren dat er zelfs 50. Hij begaf zich ook constant naar de woning om op de deuren en ramen te kloppen. Als de vrouw buiten kwam, bleef hij naast haar rijden”, aldus de procureur tijdens het proces.

De beklaagde, zo gaf hij op het proces ook toe, was verslaafd aan een combinatie van epo en cocaïne, waardoor hij het noorden verloor. Hij werd opgepakt nadat zijn ex na weken van stalking de politie belde. De man belandde in voorhechtenis en werd vrijgelaten onder voorwaarden. Hij moest zich gedwongen laten opnemen in de psychiatrie, maar vertrok daar zonder toestemming. Daarom werd hij opnieuw opgepakt en zit hij nog steeds vast. Het parket vroeg 18 maanden cel.

“Geen slechterik”

Zijn ex-vrouw en zoon waren aanwezig op het proces, maar stelden zich geen burgerlijke partij. Toch kreeg de ex nog het woord. “We willen niet dat hij in de gevangenis belandt. Wel dat hij er kan zijn voor onze zoon en dat hij zijn leven herpakt. Ik ben 22 jaar met hem samen geweest. Hij is geen slechterik, maar is het noorden volledig kwijtgeraakt. Hij moet geholpen worden”, aldus de vrouw. De advocaat van de beklaagde vroeg een werkstraf of ondergeschikt een celstraf met voorwaarden. Vonnis volgende week dinsdag.