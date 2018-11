Veelpleger moet derde keer naar deskundige 06 november 2018

Een dertiger uit Diksmuide moet voor de derde keer in een jaar tijd een bezoek afleggen bij een deskundige, die moet oordelen of de man definitief ongeschikt wordt verklaard om met de auto te rijden. J.S. wordt vervolgd voor 11 feiten op 4 dagen tussen november vorig jaar en maart van dit jaar. Hij stuurde dronken met zijn wagen, onder invloed van drugs en dat terwijl hij al een rijverbod had lopen. Op de vorige zitting verklaarde J.S. dat hij sinds 26 maart geen druppel meer dronk, en dat lijkt ook te kloppen. "Hij weet immers dat zijn zwangere vrouw en hun dochter anders vertrekken", sprak zijn advocaat. "En volgens dit verslag van de deskundige is hij wél nog geschikt om te rijden." Probleem is echter dat er twee verslagen neerliggen, waarbij de tweede stelt dat J.S. enkel nog mag rijden 'als hij stopt met Alprazolam te nemen.' "Twijfels dus, en daarom wil ik een derde definitief verslag. Het is in alle belang, en jij hebt alles te bewijzen", sprak de politierechter. J.S. heeft immers ook nog 12.000 euro openstaande verkeersboetes lopen. Hij komt opnieuw voor op 28 januari. (JHM)