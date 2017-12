Veel schade na crash met geparkeerd voertuig 02u36 0

De bestuurder van een Audi is zondagochtend even voor 7 uur gewond geraakt bij een zwaar ongeval in de Kaaskerkestraat in Diksmuide. De man reed met zijn voertuig richting Diksmuide, toen hij plots de controle over het stuur verloor en tegen een geparkeerde BMW terechtkwam die aan de andere kant van de weg stond.





Door de hevige klap werd de BMW een tiental meter weggeslingerd. De materiële schade is enorm. Beide voertuigen moesten getakeld worden. De bestuurder van de Audi kwam er uiteindelijk vanaf met lichte verwondingen. Door het vroege uur was er weinig hinder voor het doorgaand verkeer. (MMB)