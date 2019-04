Varkensboer Bart genomineerd voor laureaat Korte Keten van de provincie GUS

08 april 2019

09u07 0 Diksmuide West-Vlaanderen maakt op 26 april zijn ambassadeur ‘Korte Keten Kop’ bekend. Eén van de genomineerden is Bart Syryn (36) die in Vladslo de varkensboerderij met hoevewinkel De Heerlijkheid runt.

De Week van de Korte Keten loopt van 4 tot en met 12 mei. Om daarop ‘een kop’ te kleven gaat de provincie op zoek naar een ambassadeur. In Diksmuide is Bart Syryn daarvoor laureaat. Stemmen kan tot 24 april via www.korteketenkop.be.

“De korte keten is de rode draad door onze filosofie” reageert Bart die zijn bedrijf runt met zijn vrouw Joke. Het koppel heeft van Lize en Léon twee kinderen. “’Van graankorrel tot gedroogde worst’, dat is onze leuze. Dit jaar bouwen we nog een extra stal waar onze biggetjes geboren zullen worden. Onze bereidingen maken we af met kruiden uit de eigen tuin. In de stallen hebben de varkens veel loopruimte. De dikke laag verse stro hergebruiken we als bemesting op het land. Er verblijven een honderdtal varkens op de hoeve en we houden het bewust kleinschalig. We verwerken wekelijks maximaal tien varkens. De bereidingen verkopen we in onze winkel op de boerderij en ook via de Buurderij in muziekclub 4AD in Diksmuide elke dinsdagavond. Het kweken van onze dieren gebeurt met de grootste zorg. Zo krijgen ze geen soja maar enkel granen en erwten als voeder. We brengen en halen onze dieren zelf naar en van een regionaal slachthuis. De karkassen versnijden we in ons atelier.” Meer info over boer Bart vind je op www.deheerlijkheid.be.

De andere genomineerden voor ‘Korte Keten Kop’ zijn geitenboer Renaat Devreese van ’t Reigershof uit De Haan, Evelyn en Celine Vanspeybrouck van hoeveslagerij Mandeldaele uit Oostrozebeke, Gudrun Vandoorne van brouwerij ’t Gaverhopke uit Waregem en Bart Mostaert van ijssalon l’Héritage uit Poperinge.

Inagro, POM West-Vlaanderen en Westtoer ondersteunen de campagne.