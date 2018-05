Varkens van 250 kilogram sterven in mestkelder 02 mei 2018

De brandweer van Diksmuide was maandag aan de slag op een boerderij in de Lampernissestraat in Diksmuide. Rond 9.30 uur begaf een mestkelder het in de varkensstal, wellicht door betonrot ten gevolge van de gasdampen die in de mest van de varkens zit. Daardoor zakten zeven varkens door de betonnen vloer en kwamen ze in de mestkelder terecht." Die was volledig gevuld met drek en stond 1.80 meter hoog", zegt kapitein Filip Vandenberghe. Voor de zeven varkens kon geen hulp meer baten. Zij kwamen allen om door verstikking in de drek. De brandweer wachtte daarna een helse klus. "Eerst moesten we de volledige kelder leegpompen en pas daarna konden de varkens worden opgehaald. Elk varken woog ongeveer 250 kilogram. De brandweer bouwde ter plaatse een speciale constructie met een motor om de varkens uit de put te kunnen takelen." Die klus nam enkele uren in beslag. De kadavers werden afgevoerd. (JHM)