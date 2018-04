Vanderscheuren doet overnames in verspaningssector 04 april 2018

02u33 0 Diksmuide Het metaalbedrijf Vanderscheuren start binnen twee weken de verspaningsafdeling op, die het overnam van het Roeselaarse bedrijf Modular.

Goed voor zeven extra werknemers. Deze week ondertekende de directie ook de overname van de activa van het familiebedrijf VEF in de Kleine Dries in Diksmuide. Dat bedrijf richtte Franky Van Egroo 33 jaar geleden op en runt hij met zijn vrouw Sabine Claeys. "We nemen de zeventien werknemers over, het machinepark en de klanten, maar de gebouwen blijven eigendom van Van Egroo-Claeys", duidt ceo Johan Miermans. "VEF legt zich toe op stukwerk en kleine series in de verspaningssector, iets waarin we verder willen groeien. De administratieve procedure om net naast ons bedrijf in de Heernisse uit te breiden, loopt. Van zodra dat is afgerond, starten we de bouw van een nieuwe vleugel waarin we onder meer de activiteiten van VEF zullen onderbrengen, maar voorlopig behouden we het machinepark in het gebouw in de Kleine Dries dat we drie jaar zullen huren. Door de overname van de activa van VEF streven we naar een omzetstijging van 2,5 miljoen euro. Vorig jaar rondden we af met 13,5 miljoen euro omzet. Er werken 90 mensen bij Vanderscheuren."





