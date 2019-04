Vandaal die bloembakken beschadigde opgepakt JHM

09 april 2019

15u12 0

De politie kon een vandaal oppakken die enkele nachten geleden schade aanbracht aan planten in de bloembakken vlak bij horecazaak De Mane op de Grote Markt in Diksmuide. Via camerabeelden kon de politie hem inmiddels opsporen. Het gaat om een 23-jarige man uit Houthulst. De man zal de schade moeten vergoeden. Waarom hij de feiten pleegde is niet duidelijk.