Vanaf 1 april mag je opnieuw links afslaan vanop de Grote Markt GUS

29 januari 2019

Sinds de heraanleg van de Grote Markt in Diksmuide mag je niet meer links afslaan richting de Oostendestraat. Dat was om het sluipverkeer bij het plein tegen te gaan. Het stadsbestuur keert tijdelijk op zijn stappen terug.

Vanaf 1 april start het met een testperiode waarbij het opnieuw is toegestaan om vanop de Grote Markt links af te slaan. De test duurt tot eind augustus. Ondertussen laat burgemeester Lies Laridon (CD&V) het verkeer meten. “Die resultaten zullen bepalen wat we uiteindelijk beslissen”, aldus Laridon. “Het al dan niet links afslaan kwam veelvuldig aan bod op de gemeenteraad. We willen ons niet baseren op een gevoel maar wel op concrete cijfers vandaar de testperiode. We volgen daarmee het advies van de verkeerscommissie. Naast het links afslaan zal ook het plein Hauspie vanaf 1 april in twee richtingen bereikbaar zijn. Let op: tot 1 april mag je dus nog niet links afslaan vanop de Grote Markt.