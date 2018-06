Uitje naar zee eindigt met slagen aan vriendin 09 juni 2018

Een 24-jarige vrouw uit Oostende riskeert 4 maanden cel omdat ze haar eigen beste vriendin enkele klappen gaf. Dat gebeurde nadat beide dames met hun kinderen op 23 mei vorig jaar op uitstap waren geweest naar zee.





Thuisgekomen bij die vriendin in Diksmuide kreeg S.W. plots een telefoontje van haar vriend, die in de gevangenis zit. "Daarop werd ze plots erg opgefokt en sloeg de stemming om. Ze nam haar kind mee en wilde woedend vertrekken. S. wilde haar kalmeren maar kreeg in ruil drie vuistslagen waarop S.W. ook nog de glazen voordeur brak. Wij vragen 850 euro schadevergoeding", zegt de advocaat van het slachtoffer. Volgens de advocaat van S.W. gaat het om jongvolwassenen met heel wat problemen. Hij vroeg de opschorting. Vonnis op 29 juni. (JHM)