Uitgekookte kookpot zorgt voor brandalarm JHM

02 februari 2019

07u10 0

Een vergeten kookpot op het vuur die volledig uitkookte zorgde vrijdagavond voor een flinke rookontwikkeling in een woning. Het was een voorbijganger die plots het brandalarm hoorde in het huis langs Het Bedelf in Esen, nabij Diksmuide. Hij zag ook dat er al rook uit de deur en ramen kwamen. De voorbijganger belde de brandweer die de woning snel binnen ging. De volledig uitgekookte kookpot werd van het vuur genomen en de woning werd voldoende geventileerd. Een brandgeur uitgezonderd is er geen schade.