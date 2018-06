Uitbaters gezocht voor zes nieuwe winkels langs Esenweg 29 juni 2018

Langs de Esenweg in Diksmuide zal projectontwikkelaar ION uit Waregem een kleinhandelszone creëren met plaats voor zes winkels.





De projectontwikkelaar wil één uitbater voor een winkelruimte van 2.220 vierkante meter en vijf voor elk een pand van 707 tot 1.121 vierkante meter. Nog voor het bouwverlof dient ION de omgevingsvergunningsaanvraag in. "Dit is voor het stadsbestuur een goede zaak", vindt schepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open). "Een jaar geleden besloten we het terrein van 1,2 hectare te verkopen aan de ontwikkelaar met het hoogste bod. Dat was ION, die 2.654.609 euro neertelde voor de site. Bovendien zal de projectontwikkelaar ook zelf een verbindingsweg aanleggen naar de parking bij het station. We boeken op die transactie een winst van ruim anderhalf miljoen euro. Die nieuwe verbindingsweg zal in de loop van volgend jaar aangelegd worden. De NMBS zal daarna zijn parking heraanleggen. In afwachting daarvan kregen we van de NMBS de kostenloze concessie voor negen jaar. Het stadsbestuur zal, net zoals het dat nu doet, de pendelparking onderhouden." (GUS)