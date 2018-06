Tweede sporthal en zwembad klaar tegen de zomer van volgend jaar 19 juni 2018

02u41 1 Diksmuide Gisteren legde het stadsbestuur van Diksmuide symbolisch de eerste steen van de tweede sporthal en het zwembad bij de Pluimstraat.

De werken zijn al maanden aan de gang en tegen de zomer van volgend jaar moet het project gerealiseerd zijn. "In augustus openen we al de parking met 240 plaatsen", zegt sportschepen Marc De Keyrel (CD&V). "De tweede sporthal willen we openen in het voorjaar van 2019. Die bestaat uit drie zalen op het gelijkvloers, een spiegelzaal op de eerste verdieping en de gevechtsportzaal nog een bouwlaag hoger. Vanop de vaste tribune met 180 zitplaatsen zal je de wedstrijden goed kunnen zien.





De huidige sporthal zullen we met de uitbreiding verbinden. Het zwembad dat we over een dik jaar willen openen bestaat uit een wedstrijdbad met acht zwembanen, een instructiebad met beweegbare bodem en een peuterbad ingericht met de maan en de sterren als decor. De waterglijbaan start op zes meter hoogte en is zestig meter lang. Bij het zwembad komt een tribune met 150 zitplaatsen. Het is zo ingericht dat competitiezwemmen tot op Vlaams niveau mogelijk is. Er komt één gemeenschappelijk horecapunt naast het onthaal. Het speelpleintje plaatsen we daar vlakbij. Tijdens de werken blijft de sporthal toegankelijk." De tweede sporthal en het zwembad kosten alles samen ongeveer 10,8 miljoen euro. Het huidige sportcomplex was te klein en het zwembad te verouderd. De Zeebrugse firma THV Artes Depret - Artes Roegiers realiseert de sportinfrastructuur.





(GUS)