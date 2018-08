Tweede brand in sociale woning na precies een jaar 16 augustus 2018

In Ten Bercle in Pervijze is dinsdagavond rond 20.45 uur een keuken van een sociale woning uitgebrand. De bewoner kon het huis tijdig verlaten. "De 30-jarige man verklaart dat hij per ongeluk zijn frietpot aan liet staan terwijl hij iets anders gaan doen was. Toen hij in de keuken kwam, merkte hij een grote rookpluim op. De man zou nog een natte handdoek op de frietpot hebben gelegd, maar dat hielp niet. De keuken is zwaar beschadigd", zegt commissaris Wim Merlevede van de politiezone Polder. De bewoner bracht de nacht elders door want het huis is onbewoonbaar. "Momenteel gaan we uit van een accidentele oorzaak. Maar aangezien het de tweede brand is in een jaar tijd, is er voor de zekerheid toch een deskundige aangesteld." Opvallend is dat de vorige brand van precies een jaar geleden dateert, op 11 augustus. (SDVO/BBO)