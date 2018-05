Tweede automatenshop opent de deuren 18 mei 2018

In de Schoorbakkestraat 11, bij de kerk in Pervijze, is de automatenshop met verse dagschotels, soep, brood en charcuterie officieel open. Vincent Becquart en Ceverine Willaert van Traiteur La Comida en Andries Kemel en Kristine Rammeloo van bakkerij Vatel, allebei uit Nieuwpoort, zijn de initiatiefnemers. "Onze eerste automatenshop in de Astridlaan in Nieuwpoort is een succes, vandaar", zeggen de ondernemers. "In Pervijze is er veel doorgaand verkeer van en naar Nieuwpoort, Veurne en Diksmuide. De consument wil op elk moment iets vers op tafel toveren en daarop spelen we in. In de zomer zullen we extra slaatjes en broodjes aanbieden, want in Pervijze lopen nogal wat fietsroutes. Als de verse pistolets op zondag in de smaak vallen, maken we er een wekelijkse gewoonte van." (GUS)