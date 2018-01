Twee zware diefstallen: graafmachines en dieplader gestolen 24 januari 2018

Bij twee zware diefstallen in Veurne en Diksmuide zijn afgelopen weekend en maandagavond drie zware werfvoertuigen buit gemaakt.





Op de werf aan Duco in Veurne gingen dieven er afgelopen weekend vandoor met een grote graafmachine op rupsbanden en een kleinere graafmachine. "Het gaat om een Case CX-130b en een Takeuchi 125b", zucht Dieter Loones (35). "De machines zijn al enkele jaren oud en zo'n 60.000 euro waard samen. Ze zijn eigendom van mijn vader maar worden ook door mij gebruikt voor graafwerken. Op camerabeelden hebben we gezien dat een witte Volvo trekker 's nachts met een dieplader, allicht ook gestolen, de machines kwam oppikken. Het spoor stopte aan de E40 in Oostduinkerke. Wellicht zijn de dieven via de E40 naar Frankrijk gevlucht. We hopen op beelden van de snelwegpolitie."





Professionele bende

Maandagavond werd alweer een zwaar werfvoertuig gestolen. Deze keer werd op het industrieterrein van Kaaskerke een dieplader van DM Construct gestolen, ook zo'n 25.000 euro waard. Ook daar zou het gaan om een witte Volvo trekker die de dieplader kwam aanhaken en vertrok. Wellicht is dus een professionele bende aan de gang. De politie onderzoekt de feiten. (JHM/GUS)