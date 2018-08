Twee wagens vernield bij botsing 29 augustus 2018

In de Koekelarestraat in Diksmuide zijn twee wagens maandag frontaal tegen elkaar gebotst. De beide auto's, een Volvo V50 en een Toyota Yaris, raakten daarbij volledig vernield en moesten getakeld worden. De twee bestuurders, de 32-jarige W.D. uit Middelkerke en de 57-jarige J.D. uit Diksmuide, hadden geen bijstand van een ambulance nodig. Het ongeval gebeurde wellicht doordat een van de bestuurders zich had misrekend. (JHM)