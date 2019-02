Twee wagens getakeld na verkeersongeval JHM

08 februari 2019

17u07 0

Op de IJzerlaan in Diksmuide kwam het vrijdagmiddag even na de middag tot een ongeval. Op de brug over de Ijzer kwam het tot een kop-staartaanrijding waarbij een vrouw uit Diksmuide en een man uit Lo-Reninge betrokken waren. Niemand geraakte gewond, maar de schade aan beide wagens was aanzienlijk. Een auto moest uiteindelijk getakeld worden. Door het ongeval was er een tijdlang enige verkeershinder.