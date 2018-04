Twee jaar cel voor bankdirecteur die 92-jarige vrouw bestal 18 april 2018

02u54 0

Een 58-jarige voormalige bankdirecteur uit Eernegem is veroordeeld tot 2 jaar cel waarvan de helft effectief omdat hij een 92-jarige vrouw uit Nieuwpoort voor liefst 190.000 euro oplichtte. Hij moet het bedrag terugbetalen en is bereid zijn woning te verkopen. Martin B., ooit directeur van het Belfius-kantoor in Diksmuide, was jarenlang de vaste bankier van het slachtoffer en haar echtgenoot en verwierf een grote vertrouwensband. De man ging steeds langs met geld van hun rekeningen en bleef dat doen na het overlijden van de echtgenoot in 2005. Als bankier wist hij dat de vrouw als kinderloze weduwe op een berg geld zat en begon hij haar systematisch te pluimen. Hij haalde veel hogere bedragen af van haar rekening dan hij werkelijk afleverde en vervalste nadien de ondertekende documenten. Frappant was dat de man reeds een schenking van 300.000 euro kreeg van de vrouw omdat ze hem als haar zoon beschouwde. In 2013 kwam de grote fraude aan het licht waardoor de man ook een tijd lang in voorhechtenis belandde. De beklaagde betuigde zijn spijt tijdens het proces en gaf toe een grote fout te hebben begaan. Een ruime 70.000 van de 190.000 euro zou inmiddels terugbetaald zijn aan het slachtoffer. Ook moet de man een schadevergoeding van 75.000 euro aan Belfius betalen. Daar werd hij overigens meteen ontslagen toen de feiten bekend werden. De rechter achtte Belfius als werkgever ook burgerrechtelijk aansprakelijk. Mocht de schade op Belfius verhaald worden, kan die nog een burgerlijke procedure opstarten tegen de ex-bankdirecteur. (BBO)