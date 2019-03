Twee illegalen aangetroffen verstopt in oplegger JHM

In de industriezone in Diksmuide werden vrijdag twee illegalen gevonden die zich hadden verstopt in de oplegger van een vrachtwagen. Het ging op twee mannen van 17 en 22 jaar oud die het zeil van de oplegger had losgemaakt en in het laadruim waren geklauterd. Vermoedelijk deden ze dat toen de vrachtwagen ‘s nachts langs de autosnelweg passeerde. Ze vermoedden wellicht dat de truck richting Frankrijk zou rijden maar de vrachtwagen belandde in de Kleine Dries in Diksmuide. De twee illegalen waren in goede gezondheid toen de trucker hen ontdekte. De politie werd gebeld die hen meenam en vingerafdrukken van hen nam. De twee werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.