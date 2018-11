Twee bestuursters gaan over de kop 14 november 2018

02u23 0

In de Kaaskerkestraat in Lampernisse zijn gisteren om 16.30 uur twee gewonden gevallen. Twee wagens botsten, vermoedelijk toen een van de twee bestuurders wilde inhalen in een flauwe bocht. Beide wagens gingen aan het tollen en belandden allebei over de kop in de gracht, op enkele tientallen meters van elkaar. Twee ziekenwagens en de mug van Oostende snelden net als de brandweer en politie ter plaatse. De twee vrouwen uit Diksmuide, 51 en 59 jaar, konden op eigen kracht de wagens verlaten en moesten met verwondingen naar het ziekenhuis. Ze liepen beiden diverse breuken op. Door het ongeval was de Kaaskerkestraat grotendeels versperd. Het verkeer kon er maar moeilijk voorbij. De twee auto's moesten ook getakeld worden. (JHM)