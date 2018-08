Twaalf wietplanten ontdekt in huis langs Gentweg 10 augustus 2018

Bij een huiszoeking in een woning langs de Gentweg in Diksmuide heeft de politie gisterenavond een miniplantage aangetroffen. De politie nam twaalf planten in beslag samen met een kleine hoeveelheid verpakte cannabis en gebruiksvoorwerpen. De drugs werden onmiddellijk vernietigd. De politie voert verder onderzoek naar verdachten. Er is nog niemand aangehouden. (JHM)