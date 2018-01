Tuner test nieuwe remmen, belandt in gracht en laat auto liggen 02u34 0

Een jonge tuner die zijn auto verbouwde zal zich zijn proefritje van donderdagavond nog lang heugen. De twintiger had net nieuwe remmen gestopt onder zijn auto en reed rond op de binnenbaantjes tussen Werken en Diksmuide om zijn nieuwe remmen te testen. In de Steenstraat ging dat echter al gauw verkeerd. Zijn remmen begaven het rond 19 uur en de jongeman belandde in de gracht. De jongeman liet zijn wagen achter en ging naar huis. Maar de politie werd gauw op de hoogte gebracht van het ongeval door wakkere burgers... en dat liefst 11 keer. De politie stelde een PV op en de jongeman kan nu zelfs vervolgd worden voor vluchtmisdrijf. (JHM)