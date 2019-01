Tumultueuze installatie van Diksmuidse gemeenteraad GUS

02 januari 2019

22u16 0 Diksmuide Het was een bewogen installatie van de Diksmuidse gemeenteraad. Karline Ramboer diende haar ontslag in bij sp.a-open en zetelt als onafhankelijke. Ook het schepencollege werd nog niet aangeduid.

Vooraf waren al geruchten maar Koen Coupillie (N-VA) stelde het scherp: “Was de burgemeestersvoordracht waarmee u benoemd bent de enige voordrachtsakte die u ondertekend heeft?” Coupillie vroeg het aan zowel Lies Laridon (CD&V) en Marc Deprez (Idee Diksmuide) van de meerderheid. Beide bevestigden noch ontkenden dus besloot Coupillie met de oproep dat alle betrokken gemeenteraadsleden een stap opzij moesten zetten. N-VA Diksmuide onderzoekt welke stappen het zal ondernemen tegen wat het omschrijft als een politiek schandaal. Volgens het decreet kan een schepencollege aangesteld worden via stemming in de gemeenteraad. Dat zal gebeuren op 14 januari om 20 uur.

En dan was er nog de misnoegde Karline Ramboer. De vorige legislatuur was ze voor sp.a-open schepen van onder meer Toerisme en Dierenwelzijn. Haar partij belandde in de oppositie. Op de installatievergadering liet ze weten als onafhankelijke te zetelen. “Ik ben de vele ruzies met Bieke Moerman en Eric De Keyser van de voorbije vier jaar meer dan beu. De clan De Keyser duldt geen tegenspraak. Het is pijnlijk om te ervaren dat je grootste vijanden zich in eigen rangen bevinden. Het duo liet eerst het openingsweekend van de Grote Markt verplaatsen en was bovendien afwezig op het schepencollege waar er moest gestemd worden over de windmolens in Kaaskerke met een negatief advies als gevolg. Ik voel me niet meer thuis binnen de huidige sp.a en vaar mijn eigen onafhankelijke koers. De Keyser en Moerman zijn voorbeelden van hoe je vooral niet aan politiek moet doen. Kurt Vanlerberghe, die ik heb blijven steunen, maakte de fout om de muiterij in zijn partij oogluikend toe te staan.” Bieke Moerman schilderde alles af als leugens. “Gedreven door jaloezie en eigenbelang kwam het lelijkste in jou naar boven”, sneerde ze terug. “Nu er voor jou persoonlijk niets meer in zit binnen sp.a-open verlaat je onze partij. Je keert je kiezers de rug toe en ontneemt andere mensen binnen onze partij om in de raad te zetelen gezien je als onafhankelijk raadslid actief blijft. Ik was niet aanwezig op die vergadering van de windmolens maar mijn stem zou geen verschil gemaakt hebben. Dat openingsevent van de Grote Markt was aanvankelijk achter mijn rug verplaatst op een moment dat ik niet aanwezig kon zijn.”