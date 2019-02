Trouwe bloedgevers van Pervijze gehuldigd GUS

25 februari 2019

09u49 0 Diksmuide Om de drie maanden komt het Rode Kruis langs in Ten Bercle in Pervijze om bloed af te nemen. De trouwe bloedgevers werden in de bloemen gezet.

De topper is Marc Hoorne met 100 bloedgiften gevolgd door Sofie Verslijpe met 75 en Monique Vanheste en Frederik Depoorter met elk 50 bloedgiften. De andere gehuldigden zijn Kathy Bogaert en Carine Bove met 25 giften. Volgende mensen krijgen een dankwoordje voor tien bloedgiften: Katrien Verfaillie, Arne Vandemoortele, Inge Sinnaeve, Tom Verdonck, Igor Reynaert en Conny Van Campenhout. Er waren 80 aanwezigen op het huldefeest. De eerstvolgende bloedinzameling in Ten Bercle is donderdag 11 april van 17.30 tot 20 uur.