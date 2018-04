Treinverkeer onderbroken 23 april 2018

Het treinverkeer tussen De Panne en Diksmuide was gisteravond tijdelijk onderbroken in beide richtingen na een vermoedelijke aanrijding omstreeks 20 uur, net buiten het station van Diksmuide. 'Vermoedelijk' omdat er uiteindelijk geen lichaam gevonden werd. Mogelijk gaat het om een persoon die net op tijd weggesprongen is, ofwel licht geraakt werd door de trein.





Op de bewuste trein, die van De Panne naar Leuven reed, zaten zo'n 150 reizigers. Zij konden gewoon doorrijden naar hun bestemming, al was het treinverkeer achteraf wel nog onderbroken tot omstreeks 21.30 uur. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813, of de website www.zelfmoord1813.be. (MMB)