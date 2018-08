Translini verhuist naar Osmofabriek NIET ALLEEN TRANSPORTFIRMA, MAAR OOK GEVECHTSCLUB GUDRUN STEEN

31 augustus 2018

02u38 0 Diksmuide De transportfirma Translini verhuist eind dit jaar van Woumen naar de vroegere Osmofabriek in Diksmuide. Zaakvoerder Lieven Vanhooren (45) ziet vooral voordelen in de grotere ruimtes. Zijn vrouw Eveline Coopman (45) zal er ook haar gevechtsclub Just Defense in onderbrengen.

"Het was mijn vader Luc die me over de streep getrokken heeft om dit terrein van ruim 13.000 vierkante meter te kopen", zegt Lieven. "Hij maakte het mondelinge akkoord nog mee, maar overleed onverwacht in december vorig jaar. Hij kwam terug van een begeleiding van uitzonderlijk transport toen hij verongelukte. Een paar dagen na zijn overlijden ontvingen we het officiële compromis. Het is toch een geruststelling dat hij zijn zegen heeft gegeven."





Het pand heeft geschiedenis. "In het bedrijfsgebouw werd vroeger bloemaarde verhandeld. Het stond een jaar leeg. Volgende week zullen we onze garage al verhuizen naar de grootste loods in de Polderstraat. Tegen eind dit jaar wil ik het wagenpark overbrengen. Dat bestaat nu uit twaalf vrachtwagens, een vijftigtal opleggers en zeven begeleidingswagens. Zowel de garage als de koer buiten zijn dubbel zo groot als onze vestiging in Woumen. De rest van het gebouw verhuren we aan pvc-specialist Deceuninck, die opslagruimte zocht."





Vacatures

De broers Lieven en Nico (42) startten in 1996 Translini op. Vandaag is Lieven zaakvoerder. Bij het transportbedrijf werken er zestien mensen van wie dertien chauffeurs. Er is nog een vacature voor een planner en ook bestuurders mogen zich steeds melden. Translini is gespecialiseerd in transport van betonelementen en uitzonderlijk vervoer. De site in Woumen blijft in bezit van de familie Vanhooren.





Eveline Coopman, de echtgenote van Lieven, werkt mee in het bedrijf en runt daarnaast de groeiende gevechtsclub Just Defense, die een vijftigtal leden telt. "Hopelijk in september al kunnen we ons lokaal in Woumen verlaten. In een leegstaande ruimte in de vroegere Osmofabriek hebben we een plek die ongeveer drie keer zo groot is. Daar zullen we onze leden in alle comfort verschillende gevechtsdisciplines aanleren. Op termijn zal ik op het eerste verdiep een cafetaria inrichten voor de wachtende ouders. De fitnesstoestellen komen op een tussenetage. Ik startte mijn vereniging vier jaar geleden, en met resultaat. Vorig jaar kroonde een van onze leden zich tot Europees kampioene in de random attack. Zelf behaalde ik op dat niveau in die categorie twee keer brons."





De vechtlust zit in haar bloed. Ze is de dochter van de bekende bokser Jean-Pierre Coopman. Hij is het promogezicht van Just Defense.