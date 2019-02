Trajectcontroles starten (hopelijk) eind maart, maar wie gaat boetes verwerken? Lokale politie weigert: “Palen staan verkeerd, we hebben personeel te kort en we krijgen geen cent van de inkomsten” Jelle Houwen

06 februari 2019

12u38 0 Diksmuide De zes trajectcontroles in en rond Diksmuide gaan eind maart van start, tenminste dat hoopt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) toch. De trajectcontroles werden al een jaar geleden aangekondigd en zowat alle palen staan er al sinds de zomervakantie. “We wachten nog op de ijking en mikken op eind maart”, zegt Dirk Vanhuysse van het AWV. Blijft dan nog de vraag wie de boetes gaat verwerken eens de camera's mogen flitsen.

Al een jaar geleden werd aangekondigd dat de stad Diksmuide een proefproject wordt en een soort ‘trajectschild’ krijgt rond de stad. Het project is een initiatief van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Diksmuide telt veel (lange) gewestwegen en dorpskernen waar nog vaak te snel gereden wordt. Daarom komen er zes trajectcontroles: in de Oostendestraat (N369), de Wijnendalestraat (N363), de Esenweg (N35), tussen Pervijze en Kaaskerke (N35) en aan de bebouwde kommen van Esen (N35) en Woumen (N369). Die camera’s vervangen de acht vaste camera’s die er vroeger stonden. De ingebruikname van die trajectcontroles is echter al een paar keer uitgesteld. Eerst was die gepland voor oktober, vervolgens werd het eind november, daarna kort na Nieuwjaar en nu blijkt ook dat de streefdatum van half februari niet gehaald wordt. Nochtans is alles om te starten aanwezig. De palen werden maanden geleden al geïnstalleerd en de camera’s hangen er ook al.

Nog steeds niet gekeurd

“We leggen de laatste hand aan die trajectcontroles”, verzekert Dirk Vanhuysse van het Agentschap Wegen en Verkeer. “De gewone flitscamera’s zijn vervangen, maar het is nog wachten op de ijking, zeg maar de keuring van die toestellen. Zolang dat niet gebeurd is, is er geen wettelijke snelheidsmeting mogelijk. Het gaat om zes camera’s, dus dat kost wat tijd, maar we hopen in maart te kunnen starten.”

Het is jammer dat niet iedereen inziet dat veiligheid voorop staat bij trajectcontroles. Maar boetes verwerken, is geen bevoegdheid van AWV Dirk Vanhuysse

Wie verwerkt boetes?

Rest dan nog de vraag wie de boetes zal verwerken. De politiezone Polder weigert omdat het - net als de stad - te weinig inspraak kreeg in het project. Ten eerste staan de trajectcontroles, op de twee bebouwde kommen na, op de verkeerde plaats. De politie had de controles liever gezien aan elke bebouwde kom in plaats van in het midden van een gewestweg. Verder heeft de politie niet genoeg personeel om die boetes te verwerken en vloeien de inkomsten niet terug naar de politiezone. “Het is jammer dat niet iedereen inziet dat veiligheid voorop staat bij trajectcontroles. Maar boetes verwerken, is alleszins geen bevoegdheid van AWV”, besluit Vanhuysse.

Een navraag bij het kabinet van minister Weyts leert dat er inderdaad nog geen duidelijkheid is over wie de boetes zal verwerken. “Maar als de lokale politie dat wil, kan de verwerking toevertrouwen aan de federale politie, zonder meerkost.”

En hoewel het nu al moeizaam is om de eerste zes trajectcontroles van de grond te krijgen, komen er nog twee nieuwe bij op het grondgebied. Zo staat er nog een gepland op de N35 tussen Veurne en Diksmuide, tussen kilometerpaal 11.2 en 15.4, en op de N369 in Diksmuide, tussen kilometerpaal 12.3 en 16.4.