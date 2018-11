Tractor rijdt elektriciteitskabel stuk 14 november 2018

In de Moerestraat in Leke heeft een chauffeur met een tractor maandag in de vooravond een elektriciteitskabel stukgereden en daarna de weg vervolgd.





Een voorbijganger zag dat en omdat de kabel op het fietspad was beland, bracht dat een gevaarlijke situatie met zich mee. De politie stelde een pv op en Infrax kwam de kabel herstellen. (JHM)