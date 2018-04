Toneelkring De Speye kiest voor massaspektakel 11 april 2018

Meer dan 35 mensen doen mee aan het hilarische spektakel La Palma van toneelkring De Speye in Leke. "Het was al lang geleden dat we nog eens met zoveel volk op de bühne stonden", zegt Filip Van Becelaere van de toneelvereniging. "Iedereen kent wel feestzaal La Palma en daarrond brengen we een komisch verhaal. De acteurs staan in het midden van de zaal wat zorgt voor een bijzondere sfeer." De opvoeringen op vrij- en zaterdag 20, 21, 27 en 28 april en 4 en 5 mei zijn om 20 uur en zondag 22 en 29 april om 17 uur. Info en reservatie: despeye.codens.be of 0477 68 37 37.





(GUS)