Toeristisch seizoen wordt 'spetterend' ACCENT OP WATERPRET EN GROTE EVENEMENTEN GUDRUN STEEN

03 mei 2018

02u52 0 Diksmuide Picknicken op het water of kajakken op de IJzer of Handzamevaart. Diksmuide legt komend toeristisch seizoen het accent op water. Daarnaast zet het in op grote evenementen, zoals het totaalspektakel Diksmuide 18-18 op 8 juni met Ozark Henry als headliner.

Water, goesting en oorlog; dat zijn volgens Westtoer de elementen waarop Diksmuide nog beter kan inspelen. Het denkt aan een picknickplaats op het water, een grote kaas in het centrum waarbij je een foto kan nemen of een winkel vol streekproducten. "Deze zomer openen we een kajakponton langs de Einsdijk in Vladslo en de Drie Mussenbrug in Diksmuide", overloopt toerismeschepen Karline Ramboer (sp.a-open) de waterrijke nieuwigheden.





"Klauteren over en door het water kan in het nieuwe provinciedomein IJzerboomgaard. Het pas aangelegde recreatieve pad langs de IJzer naar de Dodengang openen we volgende maand. Dan lanceren we ook de familiequeeste Code Waterland. In augustus koppelen we een kajaktocht aan fietsen en wandelen tijdens Waterrijk. Onze nieuwe fontein voor het stadhuis past ook in die visie. In de toekomst droom ik nog van een blotevoetenpad in het water of van originele vaartuigen. De beleving staat voorop. Eind dit jaar bijvoorbeeld stellen we het boterbelevingspad voor tussen de Galilei- en Oostendestraat met onderweg opdrachten met kaas en boter als thema. Op 25 augustus komt The Beast, een immens springkasteel, naar onze stad." Diksmuide opent zijn seizoen traditioneel met de boter- en kaasfeesten op Pinkstermaandag 21 mei.





"Met meer proeverijen en extra kinderanimatie willen we nog meer volk naar dat evenement lokken", besluit Karline. "Voor het eerst plannen we een kinderkaasworp. Dat weekend krijgt een extra feestelijk tintje, want op 19 mei openen we onze vernieuwde Grote Markt."





Oorlogstoerisme boomt

Ook dit jaar gaat er aandacht naar de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Vanaf 8 mei start het kunstproject 'Floating Dreams' bij de IJzertoren. 70 witte beelden symboliseren kinderen in oorlogssituaties. Nu al kan je vredessymbolen zien op de toren zelf. "Een volgende topper is het gratis totaalspektakel Diksmuide 18-18 op 8 juni", blikt burgemeester Lies Laridon (CD&V) vooruit.





"Met muziek, dans, sketches, acts en projecties staan we stil bij de oorlog en de heropbouw van onze stad. Onder meer Brahim, Hannelore Bedert en Ozark Henry treden op. Dat de herdenking een economische weerslag heeft, zien we duidelijk in de logies. In 2014 telden we 767 toeristische bedden, vandaag zijn er dat al 1081. Vooral het aantal vakantieverblijven nam toe."