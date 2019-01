Toekomstig schepen Jan Van Acker: “Wat willen de verliezende oppositiepartijen bereiken met hun aanvallen?”

GUS

07 januari 2019

11u08 0 Diksmuide Dat het in Diksmuide politiek rommelt, was duidelijk tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad. Toekomstig schepen Jan Van Acker (Idee Diksmuide) geeft nu zijn repliek op de feiten.

Het modder gooien tussen politici start zijn tweede ronde. Jan Van Acker betreurt dat sp.a-open en N-VA de nieuwe meerderheid in Diksmuide proberen te kelderen. “Door CD&V en Idee Diksmuide te beschuldigen van vermeende procedurefouten proberen beide partijen onze coalitie in een slecht daglicht te plaatsen. N-VA zou beter in eigen boezem kijken. Het zette Luc Coupillie als kandidaat-burgemeester op de eerste plaats, maar die verkoos een zitje in de provincieraad. Van kiezersbedrog gesproken. Zijn zoon Koen opende dan een aanval op de meerderheid, met zijn vermoeden dat er twee voordrachtsaktes zouden zijn. Die rancune heeft zijn redenen. In de vorige legislatuur voerden wij met Idee Diksmuide samen met N-VA oppositie. Pogingen om tot een kartellijst te komen, werden door N-VA plots zonder reden gestaakt. Die partij begon zelfs, tegen alle afspraken in, CD&V op te vrijen zonder succes. Wij kwamen als winnaar uit de verkiezingsbus. Een coalitie met CD&V was een logisch vervolg. Wat willen de verliezende oppositiepartijen bereiken met hun aanvallen?”

Koen Coupillie reageerde op die vraag al eerder: “Het feit dat er geen schepenvoordrachten werden ingediend, bevestigt dat er iets onwettelijk gebeurd is met die voordrachten. Je mag maar één voordrachtsakte ondertekenen en in Diksmuide zouden er twee aktes zijn. We zijn volop aan het nadenken welke stappen we kunnen nemen. We hopen vooral dat de mensen die twee keer getekend hebben, zullen beseffen dat ze de democratische spelregels hebben overtreden en de eer aan zichzelf houden. Zo vermijden ze een eventuele procedureslag.” Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) laat nog niet in zijn kaarten kijken en wacht de gemeenteraad van 14 januari af. Dan worden de schepenen verkozen.

Tijdens de installatievergadering vorige week gebeurde dat nog niet. Volgens burgemeester Lies Laridon (CD&V) is die procedure volstrekt wettelijk. “De gemeenteraad zal de schepenen aanduiden zoals het gemeentedecreet toelaat. We zullen tonen dat de coalitie sterker is dan de oppositie laat blijken. Ik ben vooral benieuwd welke kandida(a)t(en) de oppositie naar voor zal schuiven.”

Van Acker is niet de eerste die met modder gooit. Eerder was er Karline Ramboer die besloot uit sp.a-open te stappen en als onafhankelijke te zetelen. Ze deed dat niet zonder eerst publiekelijk de socialisten Bieke Moerman en Eric De Keyser te beschuldigingen van oneerlijke politiek. Moerman op haar beurt schilderde alles af als een leugen.