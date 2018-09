Toch verkeerscursus... dankzij nieuw hoorapparaat 04 september 2018

Een 75-jarige man uit Diksmuide mag van de politierechter in Diksmuide toch een verkeerscursus volgen dankzij een nieuw hoorapparaat dat hij kocht. Raphaël stond vlak voor de zomer al voor de politierechter nadat hij op 10 juni vorig jaar met 1.59 promille betrapt was in de wagen. De man had in zijn geboortedorp Vladslo net een begrafenis bijgewoond van een oude schoolmakker. Het leidde tot een reünie van oude vrienden en dat eindigde in een borrel. Raphaël werd op de terugweg betrapt door de politie en mocht het komen uitleggen. Maar dat liep niet van een leien dakje. "Ik ben een beetje hardhorig", waarschuwde de man al. Politierechter Geert Vandaele riep Raphaël bij zich, maar zelfs op een halve meter afstand en al roepend begreep de oude man het nog niet. "U wilt een gunst omdat u een blanco strafblad heeft, zegt u?" Maar de arme man keek meewarig in het rond. De rechter probeerde het tevergeefs meermaals. "Zo kan ik u toch niet op verkeerscursus sturen, u begrijpt het niet", zei hij. Waarop Raphaël plots toch antwoordde: "ja maar, mijn hoorapparaat nu is wat te licht. Volgende maand koop ik er een nieuw". De politierechter gaf hem de kans om deze zomer te investeren in een nieuw hoorapparaat. Enkel dan zou hij de gunst van de cursus krijgen. De bejaarde man kwam gisteren zijn gehoorapparaat vol trots tonen. Hij mag nu toch de cursus volgen. "Je begrijpt misschien nog steeds niet alles, maar ik heb mensen die wel perfect horen hier al veel foutere antwoorden horen geven", besloot de politierechter. (JHM)