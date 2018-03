Toch Paasfoor op stuk Marktplein dat al klaar is 24 maart 2018

De Grote Markt zal dan wel pas tegen mei afgewerkt zijn, dat weerhoudt het stadsbestuur er niet van om er toch een paasfoor te plannen. De foor opent op zaterdag 31 maart om 15 uur. "Er is plaats voor dertien attracties, dat zijn er maar vier minder dan vorige jaren", zegt schepen Karline Ramboer (sp.a-open). "We hebben beslist om enkel de parkeerstroken langs de Grote Markt tussen de horecazaken De Vrede en De Mane te gebruiken. Voor de botsauto's en de buggy's was er niet genoeg plaats, maar er zullen wel een paar grotere attracties opgesteld staan. De woon- en materiaalwagens kunnen op het industrieterrein bij de Fabriesstraat parkeren. De foor is open tot en met dinsdag 3 april. Die dag bieden de attractie-uitbaters trouwens korting aan. Post een leuke kermisfoto met vermelding #diksmuidsepaasfoor en maak kans op Diksmuide bonnen. Op paasmaandag zetten we tussen 9 en 13 uur een rad op de hoek van de Reuzenmolenstraat en Koning Albertstraat, waar je na een draai kans maakt op kaartjes voor de kermis." (GUS)