Toch niet definitief: man krijgt rijbewijs na 7 maanden terug 27 november 2018

Zeven maanden nadat een vijftiger uit Diksmuide 'definitief' zijn rijbewijs kwijtspeelde, omdat hij rijongeschikt was verklaard, heeft J.V. zijn rijbewijs toch al terug. Vroeger kon een bestuurder bij een definitieve ongeschiktheid pas na 2 jaar het rijbewijs terug proberen te krijgen, als die kon bewijzen dat het probleem, veelal een alcohol- of drugsverslaving, opgelost was. Die termijn werd gewijzigd van 2 jaar naar 6 maanden. Daarvan maakten J.V. en zijn advocaat Thomas Bailleul nu gebruik. "Ik leg zelfs nog een gunstige bloedtest voor, waaruit blijkt dat mijn cliënt de drank afzwoor", sprak de advocaat. "Hij greep vroeger naar de fles door grote persoonlijke problemen. Maar onlangs zag ik hem nog op café en daar dronk hij gewoon cola."





De man liet zich op aanraden van zijn advocaat ook vrijwillig medisch en psychologisch onderzoeken en krijgt nu als een van de eersten in Veurne sinds de nieuwe wetswijziging zijn rijbewijs na 7 maanden terug. (JHM)