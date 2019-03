Toch geen camperparking in de Heernisse GUS

26 maart 2019

19u18 0 Diksmuide De geplande, tijdelijke camperparking in de Heernisse in Diksmuide komt er niet. De Vlaamse Waterweg heeft die ruimte nodig voor het transport van 250.000 kubieke meter gedroogd slib. Het zal drie jaar duren om die hoeveelheid via de IJzer naar Oostende te vervoeren. Uniek is dat het watertransport volledig automatisch gebeurt dus zonder schipper aan boord.

“Die hoeveelheid gedroogd slib komt van het natuurgebied De Blankaart in Woumen en ligt al lang in Merkem. Tijd dus, vond de Vlaamse Waterweg, om die via het water tot in Oostende te brengen en vervolgens naar Antwerpen”, legt burgemeester Lies Laridon (CD&V) uit. “Met vrachtwagens wordt het slib van Merkem naar de Heernisse vervoerd waar het overgeladen wordt op een volledig geautomatiseerd schip. Er zal dus geen schipper of personeel aan boord zijn. Diksmuide was eerder al betrokken bij een proefproject met een schaalmodel en nu krijgt onze stad ook de primeur om het met een echt schip uit te testen. Alles wordt vanop afstand geregeld. Voordeel is dat er voor dat transport veel minder vrachtwagens over de weg moeten denderden. De voorbereidende werken starten in mei. De geplande camperparking komt er dus voorlopig niet. We hebben op korte termijn geen alternatief voor een andere locatie.”