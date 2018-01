Tien extra Diksmuidelingen 20 januari 2018

02u34 0 Diksmuide In Diksmuide wonen er 16.726 inwoners, dat ze er tien meer dan begin vorig jaar.

"Vooral Esen en Beerst zijn in trek, met respectievelijk 42 en 28 extra inwoners in vergelijking met begin vorig jaar. Er kwamen 928 niet-Diksmuidelingen naar onze stad om zich te settelen", analyseert burgemeester Lies Laridon (CD&V) de bevolkingscijfers. "Anderzijds verlieten 786 mensen vorig jaar Diksmuide. Spijtig genoeg noteerden we meer sterfgevallen (191) dan geboortes (168). Trouwen doen ze in Diksmuide uiteraard ook. We hadden 73 huwelijken, 10 meer dan in 2016. Het aantal echtscheidingen daalde van 38 naar 36. Opvallend is de grotere instroom vanuit de kustgemeenten. In totaal ruilden 192 mensen de kust in voor Diksmuide. Die nieuwe Diksmuidelingen kwamen uit Nieuwpoort, Middelkerke, De Panne, Koksijde en Oostende." (GUS)