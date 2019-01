Thermocar brengt vannacht warmteverliezen in beeld via gevels en daken in drie Westhoekdorpen GUS

20 januari 2019

19u55 0 Diksmuide In Pervijze (Diksmuide), Houtem (Veurne) en Proven (Poperinge) toert vannacht een thermocar rond. Op het dak van die auto staat een infraroodcamera die de warmteverliezen langs gevels en daken in beeld brengt.

Het zal acht uur duren vooraleer de 1400 huizen in Pervijze, Houtem en Proven gescand zijn. In de tweede helft van maart zullen de inwoners van die drie dorpen via een infomoment ontdekken hoeveel warmte er ontsnapt via hun dak of gevel. Naast dat infomoment vinden ook twee zitdagen plaats en kunnen groepen intekenen op een thermoparty. Daar krijgen ze heel wat duurzame tips. In het stadhuis wordt een thermoloket ingericht. In Lo-Reninge en Kortemark gebeurde al zo’n thermografisch onderzoek. “Vroeger zetten we een vliegtuigje in maar die kon enkel de warmteverliezen via de daken registreren en die werkwijze was ook duur”, geeft Geert Sanders van de West-Vlaamse Intercommunale toe. “Met een auto kunnen we zowel de gevels als de daken scannen. Elke bewoner ontvangt een persoonlijk rapport en kan dan op eigen houtje beslissen waarin hij of zij investeert om het huis duurzamer te maken.”

De scan past in het project ‘Energieke dorpen’ dat ondertussen al twee jaar loopt en eind dit jaar wordt afgerond. In de drie geselecteerde dorpen zijn er veel oudere huizen die vaak niet voldoende zijn geïsoleerd. De thermoscan is voor de bewoners gratis.