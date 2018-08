Technisch personeel krijgt nieuwe garderobe 30 augustus 2018

Diksmuide zal jaarlijks 33.700 euro spenderen aan de huur en het onderhoud van werk- en signalisatiekledij voor een vijftigtal medewerkers van de technische dienst. "Elke medewerker krijgt vijf lange werkbroeken, vier bermudabroeken, vier werkjassen, fleecejassen of sweaters en zes t-shirts of polo's", licht schepen van Stadspersoneel Marc De Keyrel (CD&V) toe. "Het huurcontract van de kledij loopt over zes jaar, maar we kunnen het na drie jaar al opzeggen. Begin volgend jaar moet de kledij binnen zijn." Jan Van Acker (Idee Diksmuide) vindt het een grote uitgave en vraagt zich af waarom elke medewerker zoveel kledij nodig heeft. "Dat is op vraag van de werknemers zelf. Het onderhoud besteden we uit, dus de mensen moeten wat reservekledij hebben", antwoordt De Keyrel. (GUS)