Te voet, op fiets en in kajak Boterstad leren kennen

Diksmuide Te voet, op de fiets en in de kajak Diksmuide beter leren kennen? Het kan nog op 19 en 26 augustus dankzij 'Waterrijk', een initiatief van de stad.

"We willen de bezoekers en de inwoners onze stad op een bijzondere manier laten ontdekken", nodigt toerismeschepen Karline Ramboer (sp.a-open) uit. "We verzamelen om 14 uur op de parking in de Beerstblotestraat. We fietsen en wandelen en doen vervolgens nog een tochtje in de kajak. In de deelnameprijs van 12 euro zit een drankje, een ijsje, het gebruik van de kajak en het fietstransport inbegrepen. Je moet wel zelf een fiets meebrengen." Voor Waterrijk werkt Diksmuide samen met het lokale bedrijf 't Buitenbeentje. "We zijn opgelucht dat we ondanks de aanhoudende droogte deze zomer toch kunnen blijven kajakken. Dat kan bij ons elke namiddag vanaf 13 uur in de Heernisse", zegt Paul Van Nevel. "Ook van blauwalgen hebben we nog geen last op onze waterlopen. Kajakken kan richting de Knokkebrug, het centrum of de Dodengang." Inschrijven voor Waterrijk kan nog tot zaterdagmiddag via toerisme@diksmuide.be of via het nummer 051/79.30.50. (GUS)